بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدرسة زيدان سند

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي بجنوب بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن تطوير مدرسة زيدان سند للتعليم الأساسي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي حي الجنوب، وضمن أعمال التنمية التي شهدها القرية، حيث جرى رفع كفاءة وتطوير المدرسة بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية، وتحالف الشركات أوراسكوم والمقاولون العرب المشارك بمشروع "مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، وفي إطار النهضة التعليمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الأحياء.

وأكد على أن أن المحافظة تسعى إلى توفير كافة الخدمات للقرى وأهالي الجنوب، وهو ما يظهر واضحًا من افتتاح وتطوير للعديد من المشروعات في الجنوب سواء مشروعات طرق أو صحة أو تعليم أو زراعة.