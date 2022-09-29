"حجازي" يزف بشرى سارة للمعلمين ويكشف تفاصيل مبادرة "أنا المعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

تصوير- محمد معروف:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تدريب المعلمين مستمر وتحفيز المعلمين من أوائل اهتمامات الوزارة.

وأعلن وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، أنه في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل سيتم عقد احتفالية كبرى للإعلان عن مبادرة "أنا المعلم"، كما أعلن عن وجود حوافز المعلم وفقًا لأداء المعلمين.

وقال حجازي إن مبادرة "أنا المعلم" تتيح للمعلمين شراء أي شيء من خلال فيزا تسلم لهم، وسيعلن عن ذلك يوم "عيد المعلم"، في النصف الثاني من أكتوبر.

