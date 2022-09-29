إعلان نتيجة مسابقة الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نتيجة مسابقة تعيين قيادات الإدارات التعليمية والتى أسفرت عن تعيين 7 في وظيفة مدير عام إدارة تعليمية 7 فى وظيفة وكيل إدارة تعليمية.

وجاءت الأسماء كالتالي: في إدارة غرب الفيوم التعليمية تم تعيين مروة عبدالعزيز محمد علي، مدير إدارة غرب الفيوم، وأسامة عبد الفتاح مصطفى إسماعيل وكيل إدارة غرب الفيوم.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية تم تعيين مصطفى محمد السيد على مبارك، مدير إدارة شرق، وحورية ربيع السيد محمد وكيل إدارة شرق.

وفي إدارة طامية التعليمية، تم تعيين محمود محمد محمود عبد الحميد هيبه مدير إدارة طامية، وعماد فكرى السيد مصطفى وكيل إدارة طامية.

وفي إدارة إبشواي التعليمية تم تعيين حسين محمد عبد الرحيم إبراهيم مدير إدارة إبشواى، وأحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة إبشواى.

وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية، تم تعيين محمد محمود عبد القوى، مدير إدارة يوسف الصديق، ومحمد عبد النبى عيد بطران، وكيل إدارة يوسف الصديق.

وفي إدارة سنورس التعليمية، تم تعيين عصام الدين نعيمى عبد العزيز حميدة مدير إدارة سنورس، وسحر محمد سيد شعبان، وكيل إدارة سنورس.

وفي إدارة أطسا التعليمية، تم تعيين منتصر محمد كمال محمود الشماع، مدير إدارة أطسا، وخالد سيد خالد السيد وكيل إدارة أطسا.