وزير التعليم يكشف تفاصيل عودة نظام التحسين بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

تصوير- محمد معروف:

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل عودة نظام التحسين بالثانوية العامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تدرس الآن كيفية منح الطالب الحق في إعادة العام الدراسي كاملا وليس بنظام "التحسين" في الثانوية العامة في مواد.

وتابع: الأمر عبارة عن مذكرة ومشروع قانون يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه وسيتم الإعلان عنه بعد الموافقة عليه والقيادة السياسية رحبت بهذا الأمر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم وضع آليات لهذا الأمر، قائلا: ندرس منح الطالب إعادة السنة الدراسية في جميع المواد الدراسية وليس مادة واحدة لإتاحة الفرصة للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التصحيح في الثانوية العامة إلكتروني بشكل كامل، ولا عودة للعنصر البشري نهائيا، وسيتم إعداد مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية والأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير.