العراق تستدعي السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إنه تم استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم كردستان العراق.

يذكر أن الخارجية العراقية كانت قد أدانت أمس، الاستهداف المدفعيّ والصاروخيّ من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان العراق، فيما أشارت إلى أنها سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيَّ.

وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أن الاستقرار السياسي يتحقق بإشراك جميع القوى وخاصة التيار الصدري، مبيناً أن أقوى رد على الاعتداءات الخارجية هي وحدة الصف.

وقال عبد الله، خلال ملتقى الرافدين ،وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كنا نريد استقراراً سياسياً فعلينا بإشراك جميع القوى السياسية وبالأخص التيار الصدري، من أجل العملية السياسية القادمة، مبينا إننا نعول على الحوار والجهد المبذول من قبل الكتل السياسية.

وأشار إلى أن العراق شهد بالأمس تحول خطير في الاعتداء على أراضيه، موضحا أن الرد هو وحدة القوى السياسية.