سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه في بداية التعاملات، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 749 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 963 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1124 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1285 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8992 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1648 دولارًا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.68%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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