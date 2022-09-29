انت الان تتابع خبر تيم حسن يعرض مكافأة 10% لمن يساعده في هذه المهمة.. فما هي؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر تيم حسن في الفيديو وهو يرحب بالجمهور الذي حضر عرض الفيلم، ويمازحه عارضا مكافأة لمن يستطيع مساعدته على إخراج أمواله من بنك لبناني.

وقال تيم حسن مخاطبا الجمهور: "أهلا وسهلا بيكم وإن شاء الله يعجبكم الفيلم، واللي يقدر يساعدني أطلعي مصاريي من البنك بأعطية 10%".



وشهدت الفترة الماضية محاولات اقتحام قام بها مودعون بالبنوك اللبنانية في محاولة للحصول عن أموالهم، الأمر الذي دفع البنوك لإغلاق أبوابها لنحو خمسة أيام، بسبب ما وصفته بمخاطر محدقة بالموظفين.

يذكر أن تيم حسن يعرض له في دور العرض السينمائية فيلم "الهيبة"، وهو ختام لسلسلة مسلسل "الهيبة" التي استمرت على مدار 5 أجزاء.