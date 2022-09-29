انت الان تتابع خبر ناصيف زيتون يخسر كل أمواله ويعلق: عم ارجع اشتغل من أول وجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، وخلال حلوله ضيفا مع الاعلامية هلا المر، أشار ناصيف الى ان كل الاموال التي جمعها في البنك خسرها بسبب أزمة المصارف الاخيرة، معتبرا ان حاله كحال سائر الشعب وكل من له ودائع في المصارف.

من هنا، لفت ناصيف الى انه اليوم طوى تلك الصفحة خصوصا ان ليس ما باليد حيلة، وهو يعمل اليوم وكأنه بدأ من جديد.



وفي سياق مختلف، لفت ناصيف الى انه قد يخوض تجربة التمثيل في حال عُرض عليه عمل اقتنع به واعتبره مناسبا له، وردا على سؤال عما إذا كان يقبل بمسلسل من بطولته الى جانب دانييلا رحمة، قال ناصيف: "بقبل إذا العرض مناسب مع مين ما كان".