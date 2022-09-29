28 سبتمبر , 2022 أميركا تعلن عن حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار (أ ف ب). أفاد مسؤولون أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا تتضمن 18 نظاماً من قاذفات الصواريخ (هيرماس) وأنواعاً مختلفة من أنظمة الطائرات المسيرة والرادار الأمركية. وأبلغ مسؤول دفاعي رفيع المستوى صحافيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يؤذن ببدء عملية التعاقد لشراء الأسلحة التي يمكن تسليمها لأوكرانيا في فترة تتراوح بين ستة أشهر و24 شهراً.

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