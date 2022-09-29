مجلس الأمن الدولي يبحث التسرب من نورد ستريم الجمعة

28 سبتمبر , 2022 خط أنابيب نورد ستريم (أ ف ب). أعلنت السويد الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. وقالت وزيرة خارجية السويد في مؤتمر صحافي إن «فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الأمن، أبلغتنا أن روسيا طلبت اجتماعاً لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، وأن هذا الاجتماع مقرر الجمعة»، موضحة أن السويد والدنمارك كلفتا تزويد أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين.

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