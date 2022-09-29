انت الان تتابع خبر أرملة سعيد صالح تقاضي فكري صادق.. ما السبب؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شيماء فرغلي خلال مداخلة مع برنامج "تفاصيل": "أنا لما شوفت الموضوع انصدمت ولحد لوقتي مش مستوعبة، وأخدت إجراء قانوني وبكرة الصبح هيكون في بلاغ للنائب العام، لأن سعيد صالح النجم والإنسان الخلوق المحترم مايتقالش عليه كده".



وكانت تصريحات الفنان فكري صادق في برنامج "كلمة أخيرة"،بأن الفنان الراحل سعيد صالح، ممثل عادي، على عكس الفنان عادل إمام، الذي يعتبر الأول فنياً في مصر والعالم العربي حسب رأيه.



كما نُسبت إليه تصريحات غير مؤكدة قال فيها، إن سعيد كان يحب "الكوكاكيين" أكثر من ابنته، في إشارة إلى قضية تعرض لها، وهو ما جعل نقابة المهن التمثيلية تتحرك ضد صادق وتفتح تحقيقا فيما نسب إليه.

