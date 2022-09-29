انت الان تتابع خبر البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم ينل أي اسم طرحه النواب على 86 صوتاً وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى.

وبلغت عدد الأوراق البيضاء 64، في حين أن النائب ميشال معوض حاز على 36 صوتاً.. أما المرشح سليم إده فنال 11 صوتاً.. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان 10 - مهسا أميني 1 - نهج رشيد كرامي 1.



وعقدت جلسة البرلمان اليوم في الساعة 11 صباحا، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور 122 نائباً.

علماً أن النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الذين تغيبوا هم: سليم الصايغ، نجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي، ستريدا جعجع.

