انت الان تتابع خبر هالة فاخر: لهذا السبب خلعت الحجاب.. والحياة ممتعة دون رجل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أجابت هالة فاخر عن التساؤلات حول أسباب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لخمس سنوات تقريبًا، حيث أوضحت أن قرارها بارتدائه جاء بعد تأديتها فريضة الحج عام 2010، دون تدخلات خارجية ومحاولات في إقناعها، أو حتى حضور دروس دينية.وقالت: "أنا حسيت إني عايزة أتحجب، من دون أي تأثير من الآخرين، ولا حضرت دروس دينية، أنا قبل ما اتحجب روحت الحج، ورجعت قلت هتحجب، وفضلت محجبة 4 أو 5 سنين".وبسبب محدودية الأدوار المعروضة عليها وقلة العمل، قررت سلوك طريق ارتداء الشعر المستعار فوق الحجاب، :"وبعدين البست الباروكة بدل الحجاب عشان الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثة، ولازم أشتغل".وبسبب عدم اقتناعها بالشعر المستعار، ورأيته كخيار ملتف، قررت خلع الحجاب، واحترمت عائلتها هذا القرار، لاسيما أنها تمتنع عن ارتداء الملابس المكشوفة وتفضل الملابس المحتشمة.

وشددت هالة على أنها تعيش حياة سعيدة برفقة نجلها "حسين"،الذي يقيم في منزلها، قائلةً: "أنا وحسين ابني عايشين مع بعض، وبناتي ساكنين في نفس المنطقة، وأستمتع لما أعمل أكل لحسين وأشوف طلباته".

ولفتت إلى أن حياتها دون رجل "ممتعة"، قائلة: "حياتي من غير راجل ممتعة وزي الفل، بنام على السرير لوحدي".

وأضافت: "الحياة بدون رجال ممتعة جدًا، أنا أجيب راجل ينكد عليا ليه، وبعدين بناتي مش مخلييني عايزة حاجة، وابني حسين في منتهى الحنية معايا، خلاص كل حاجة موجودة".

