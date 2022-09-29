انت الان تتابع خبر نصب "كطف الجكارة" في الديوانية: تساؤلات وجدل.. وإجابات عن الغاية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثيرت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات والجدل على النصب الذي انجزه الفنان التشكيلي منتظر الشباني.

وقال الشباني، في فيديو تابعته الخليج 365، "بعد التساؤلات الكثير حول هذا النصب على وسائل الاعلام ومحافظة الديوانية فأن هذا العمل تم بإشراف ومتابعة من نقابة الفنانين - فرع القادسية".

وبشأن تكلفة النصب، بين الفنان ان "تكلفة النصب كانت على نفقته الخاصة".

اضاف الشباني أن "نصب "كطف الجكارة" جاء لدعم المحافظة من ناحية النظافة، بالإضافة الى انه عمل جمالي مغاير عما يتم طرحه".