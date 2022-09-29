سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 749 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 963 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1124 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1285 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8992 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1645 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.93%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب