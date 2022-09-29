النقل: شركة طوكيو مترو تعرب عن اهتمامها بإدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مركز تدريب طوكيو مترو حيث كان في استقباله رئيس الشركة التي تأسست عام 1926 وتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة 9 خطوط مترو بالعاصمة اليابانية طوكيو بإجمالي أطول 195 كم والتي تنقل حاليا 5.2 مليون راكب يوميا وهو المركز المختص بتدريب جميع العاملين على كافة أعمال تشغيل والصيانة لتوفير أعلى مستوى للأمان والسلامة للراكب.

وأكد رئيس شركة طوكيو مترو أن الشركة قد قدمت عرضا لصيانة الخط الثاني للمترو، كما تباحث الجانبان حول قيام شركة طوكيو مترو بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق حيث أبدى رئيس طوكيو مترو الاهتمام الكبير بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع متسوبيشي اليابانية.

وأجرى وزير النقل جولة تفقدية داخل مركز التدريب اطلع خلالها على كيفية تدريب العاملين على صيانة ماكينات عبور الدخول والخروج وصيانة كافة الأنظمة بكافة المعدات والأنظمة بالمحطات كما شاهد الوزير أعمال التدريب التي تتم في خط مترو ريل الذي يبلغ طوله 700 متر لتدريب العاملين بالإضافة إلى اطلاع الوزير على كيفية تدريب قائدي القطارات على أحدث أنواع المحاكيات.

وتوجه الوزير بعد ذلك لزيارة إحدى ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI حيث شاهد الوزير نظام عمل الورشة وكافة أعمال الصيانة بها (الوقائية – الخفيفة – الجسيمة التي تستغرق حوالي شهر) بالإضافة إلى مشاهدة أعمال فحص الشروخ في البواجي والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية حيث أوضح مسئول الشركة أن هدف الشركة من كافة أعمال الصيانة أن يصل عمر القطار في التشغيل من 40 إلى 50 عاما ورفع معدلات السلامة والأمان وأن الشركة تقوم حاليا بإعادة تأهيل 14 قطارا من قطارات خط TOZAI.

وفي سياق أخر، عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الجايكا لبحث التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة، موضحا الاهتمام الكبير من الجانب المصري للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلا محبا للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، مشيرا إلى أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري مهم في القاهرة وهو محور (شينزو آبي) تقديرا لدوره في التعاون الكبير مع مصر.

ومن جانبه وجه نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) الشكر لوزير النقل على المشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق وهو ما يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية.

وناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات "المقاولون العرب - بتروجت – كونكورد – حسن علام"، حيث تم تسليم عدد المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليما جزئيا.

وفيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط) يجرى ترسية الأعمال على شركة أوراسكوم للمقاولات حيث تم الانتهاء من الفحص الفني وجار أعمال الفحص المالي.

كما تم استعراض ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشى/أوراسكوم"، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات، كما تم ترسية أعمال توريد الوحدات المتحركة على شركة ميتسوبيشي.

وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من تصميمات الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الوحدات المتحركة.

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بتقديم الجانب الياباني منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبا لمسافة 4,5 كم سطحيا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

وتم التباحت حول التعاون في التمويلي للمرحلة الثانية من الخط الرابع الممتدة من الملك الصالح حتى الرحاب بالقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة المخططة من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر على أن تلتقي المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية.

وطالب الوزير نائب الجايكا بعمل دراسة لتخطيط النقل بمدينتي القاهرة والإسكندرية أسوة بما يتم من تخطيط للنقل في طوكيو من خلال تدريب مهندسين مصريين في طوكيو والدفع عدد من خبراء النقل اليابانيين في مصر.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا مع المكتب الاستشاري اورينتل، استشاري مشروع الخط الرابع للمترو، حيث أكد الوزير ضرورة الإشراف التام على كافة المراحل التنفيذية للمشروع وأن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالمية نظرا لأهمية الخط الرابع للمترو ودوره المستقبلي في خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.