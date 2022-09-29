بالصور- سفير اليابان يزور ميناء شرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى القاهرة، اليوم الخميس، ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في جولته التفقدية لزيارة المشروعات اليابانية المقامة في مصر.

ورافق اللواء محمد أحمد، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ، والربان علي عاصم، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، سفير دولة اليابان، خلال تفقده محطة قناة السويس لتداول السيارات - رصيف الرورو - للتحالف العالمي "تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واي كيه NYK".

واستمع سفير دولة اليابان لعرض تفصيلي لمراحل العمل على الرصيف والأعمال التي جرى الانتهاء منها والجدول الزمني لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة، وكذا تجهيز الساحات.

وعلى هامش الزيارة، زار السفير الياباني محطة بحر البقر لتحلية مياه الشرب بشرق بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذها إحدى الشركات اليابانية، كما تفقد جهاز الكشف على الحاويات والبضائع X-ray بأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد، معربًا عن سعادته بزيارة الأنفاق العملاقة التي تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التي نفذتها الدولة المصرية، لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع، مشيراً إلى الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للسفير الياباني الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف الرورو.