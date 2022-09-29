سفير اليابان من بورسعيد: الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا تشجع المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى القاهرة، اليوم الخميس، إن الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرًا من شأنها تيسير الأعمال، وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

وأشار سفير دولة اليابان، خلال تفقده ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التي نفذتها الدولة المصرية، وذلك لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للسفير الياباني الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف "الرورو" بالميناء.