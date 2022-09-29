بإيشارب في مروحة.. سيدة تنهي حياتها شنقا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها، اليوم الخميس، بإيشارب في مروحة سقف بمنزل أسرتها، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة جرجا بانتحار سيدة بمنزلها دائرة القسم.

تبين وجود جثة "إسراء. م" 18 عامًا ربة منزل مسجاة على أريكة بصالة شقتها بالطابق الثاني، وتلاحظ وجود إيشارب يتدلى من مروحة السقف، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة.

أفادا كل من زوجها "جمال. ع" 31 عامًا نجار، ووالدة زوجها "ثريا. ا" 52 عامًا ربة منزل، شقيق المتوفاة "عبدالرحيم. م" 35 عامًا عامل ويقيمون بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضافوا بأن المذكورة تمر بحالة نفسية سيئة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق،

ولا توجد أي إصابات ظاهرية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.