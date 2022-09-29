تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 741 شاحنة و 289 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5300 طن بضائع ، 381 شاحنة و253 سيارة ملاكي فيما شملت حركة الصادرات 7700 طن بضائع ، 360 شاحنة و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة أمل.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم الخميس السفينة عمان وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين عمان وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بمينائي نويبع وسفاجا.