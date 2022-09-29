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مصرع مسن أسفل عجلات قطار بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه، اليوم الخميس، تحت عجلات قطار أثناء استقلاله من محطة سكة حديد جرجا، جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه عقب تحرك القطار الروسي [الأقصر - القاهر ة] بمحطة سكة حديد جرجا دائرة القسم حاول أحد الأشخاص استقلال القطار إلا أنه اختل توازنه وسقط أسفله ما نتج عنه وفاته.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "حسين. م" 68 عامًا بالمعاش ويقيم بندر جرجا، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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