إحذرها.. حالات يحق لشركة الكهرباء خلالها فسخ العقد ورفع "العداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين، حاليًا لقيام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بإصدار تعليمات برفع عداد الكهرباء الخاص بالمخالفين أو الممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم.

وحرصا من "مصراوى" على توضيح بعض اللغط والأخطاء المتداولة فيما يخص أسباب رفع عداد الكهرباء التي يحق بها لشركة الكهرباء القيام باتخاذها.

نستعرض فيما يلي الحالات التي يحق لشركة الكهرباء فسخ العقد:-

1- في حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

3- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

4- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.

5- رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاريخ المطالبة.

7- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

8- في حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها يحق للمواطن استعادة العداد.

9- يمكن لأي مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث يتم اللجوء له لتقديم الشكوى ثم يقوم على الفور ببحثها والعمل على حلها.