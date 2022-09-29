شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يعلق على زيارة الشيخ محمد بن زايد لسلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عمان بأنها "استثنائية بكل المقاييس".

قرقاش يعلق على زيارة الشيخ محمد بن زايد لسلطنة عمان

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان استثنائية ومثمرة وناجحة بكل المقاييس".



وأضاف: "هي إضافة حيوية نحو تعزيز العلاقات التاريخية والبناء عليها بروح مستقبلية من التعاون المشترك المدفوع برغبة صادقة ومخلصة من قيادتي البلدين بما يخدم إزدهار الدولتين وشعبيهما".

وعلى مدار يومين، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطنة عمان، في "زيارة دولة".

وأجرى قائدا البلدين خلال الزيارة مباحثات معمّقة أظهرت روح الأخوة والانسجام.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات النافعة للبلدين.

كما أصدر البلدان، بيانا مشتركا، عبرا فيه عن إرادتهما الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق مواقف البلدين، بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

احتفاء كبير بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لعُمان، كان تتويجا لعلاقة استثنائية لبلدين جمعهما مصير واحد وإرث يضرب بجذوره في التاريخ.

تلك العلاقة ترجمها الاحتفاء "الاستثنائي" بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والذي بدأ يوم الثلاثاء زيارة دولة إلى سلطنة عمان، تستمر يومين.



وما إن حطت طائرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أرض سلطنة عمان، حتى قوبل بترحاب شعبي ورسمي كبيرين، بدءًا من دخول طائرته الأجواء العُمانية والتي صاحبها سرب من الطائرات العسكرية مرورًا بانتظار السلطان هيثم بن طارق له في المطار السلطاني، إلى الحفاوة الشعبية والمراسم الاستثنائية التي أقيمت لرئيس دولة الإمارات.

منح السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وسام " آل سعيد"؛ أرفع وسام عماني تقديرًا له واعتزازًا بعمق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الأوسمة والهدايا التذكارية، بقصر العلم العامر.



ومنح السلطان هيثم بن طارق، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أرفع وسامٍ عُماني "وسام آل سعيد" تقديرًا منه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة واعتزازًا بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السلطان هيثم بن طارق، "وسام زايد" والذي يُعد أرفع الأوسمة الإماراتية تقديرًا منه لسلطان عمان، وتعبيرًا عما يجمع البلدين والشعبين من أواصر أخوة ووشائج قربى.



كما قدم السلطان هيثم بن طارق، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، هديةً تذكاريةً عبارة عن سيف عُماني، فيما قدم رئيس دولة الإمارات هديةً تذكاريةً لسلطان عمان عبارة عن مجسّم لجامع الشيخ زايد الكبير.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مأدبة عشاء أقامها تكريمًا له والوفد المرافق، سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر العلم العامر في مسقط.

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إنه أجرى اليوم الثلاثاء، في سلطنة عمان مباحثات مثمرة مع السلطان هيثم بن طارق.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أجرى في أجواء من الأخوة والتفاهم، اليوم في سلطنة عمان، مباحثات مثمرة مع السلطان هيثم بن طارق.

وأشار إلى أنه عبر خلال المباحثات عن عمق العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والإرادة المشتركة لدفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على الشعبين.

وفي تغريدة ثانية، توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بالشكر إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن الإمارات وعمان تجمعهما أواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك، "والتي نستند إليها في طريقنا نحو المستقبل الأفضل لبلدينا وشعبينا وأجيالنا المقبلة".

ويجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، زيارة دولة إلى سلطنة عمان، تستمر يومين، بدأها بجلسة مباحثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق، تبادلا خلالها عددًا من الأوسمة.