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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتحت لجان الاقتراع الكويتية، اليوم الخميس، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة.

ودخلت الكويت في مرحلة الصمت الانتخابي الأربعاء أي قبل يوم من بدء انتخابات مجلس الأمة لانتخاب أعضاء الفصل التشريعي السابع عشر.

عاجل.. مراكز الاقتراع في الكويت تفتح أبوابها للناخبين



وهذه ثاني انتخابات تشريعية تشهدها الكويت في أقل من عامين، ففي ديسمبر/كانون الأول 2020، انتخبت الكويت برلمانا تم حله في يونيو/حزيران من هذا العام وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وكان وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي أعلن أن يوم "الصمت الانتخابي" يصادف يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويخوض 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، انتخابات الخميس لمجلس الأمة المؤلف من 50 عضوا، بولاية مدتها أربع سنوات.

ويحق لنحو 796 ألف كويتي التصويت في مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

كما يحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

وتتميز الانتخابات الحالية بتجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع)، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية المشاركة في التصويت، بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

كانت الكويت أول دولة في منطقة الخليج تنشئ برلمانا منتخبا في عام 1963.

وسط منافسة شديدة لاختيار 50 عضوا فقط لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين، يمضي الكويتيون في استحقاق انتخابي جديد بخطى ثابتة.



وتوجه الناخبون الكويتيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد، بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون الكويت إقبالا مميزا من الناخبين مع انطلاق عملية الاقتراع.

ويحق لكل ناخب من الكويتيين المقيدين في السجل الانتخابي، وعددهم نحو 796 ألف ناخب وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.

وتدخل المرأة الكويتية الانتخابات، وسط آمال بعودتها للبرلمان، بعد أن خلا المجلس السابق من أي وجود للمرأة.

وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وتجرى الانتخابات وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2012 المعروف بقانون الصوت الواحد، والذي قضى بتقليص عدد الأصوات من 4 أصوات لكل ناخب (تصويت لأربعة مرشحين) إلى صوت واحد.

إجراءات جديدة

وتتميز الانتخابات الحالية باعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية أي التصويت حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد صدور مرسوم ضرورة بذلك.

وتستهدف تلك الخطوة أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة، وأن يكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور.

كما صدر مرسوم ضرورة بشأن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية باعتبارها مأهولة فعليا بالكويتيين المستوفين لشروط الناخب، بما يتيح مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع)، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية المشاركة في التصويت، بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين، ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجرى في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية في 30 سبتمبر/أيلول 2020.

يأتي تنظيم الانتخابات بعد حل مجلس الأمة السابق 2 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعلى إثر تلك التوترات قدمت الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة، كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم قبولها في 10 مايو/أيار الماضي، مع استمرارها بتصريف العاجل من الأمور، حتى تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء في 24 يوليو/تموز الماضي.

وأدى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة منهما وخلل في الجانب التنفيذي لتطوير البلاد.