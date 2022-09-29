انت الان تتابع خبر تعليق أممي جديد بشأن القصف الايراني لشمال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان ورد لـ الخليج 365، أن" غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية".

وأكد غوتيريش خلال البيان إلى وقف فوري للتصعيد ، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.



وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة القصف الإيراني إلى وفاة وأصابة 71 شخصاً.