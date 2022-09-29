انت الان تتابع خبر انفجار رمانة "هجومية" أمام منزل مواطن في بغداد ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "رمانة هجومية أنفجرت امام منزل مواطن ضمن قطاع ٧٠ في مدينة الصدر في بغداد"، مبينا أن "الانفجار لم يسفر عنه اي اصابات تذكر".

وبشأن استهداف الخضراء، فجر اليوم بصواريخ، اوضح، أنه "لا يوجد هناك اي استهداف للخضراء، والكلام المزعوم حول الهجوم لا صحة له".

