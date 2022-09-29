الطقس اليوم.. تحذير للمواطنين والحرارة 42 درجة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس 29 سبتمبر، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس حار رطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومحافظات السواحل الشمالية تسجل 37 درجة.

وتسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 40 درجة مئوية، وتسجل محافظة سيناء 39 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجيوة، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة حرصا على حياة المارة والركاب.