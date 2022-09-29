حدث ليلا| أزمة العزبي وعجز المليار جنيه.. حريق الفيلا الأسطورة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"عجز مليار جنيه".. المستشار القانوني للعزبي: لا توجد أحكام واجبة النفاذ عليه.. والتعويم سبب خسائره

قال الدكتور ياسر فتحي، المستشار القانوني للدكتور أحمد العزبي، إن الأزمات التي مرت بها الشركات في سوق الدواء تحديدًا مع الدكتور العزبي خاصة بشركة التوزيع وليس شركة الصيدليات، مشيرًا إلى أنه عقب حدوث التعويم الأول والثاني للجنيه مدفوعاتهم للخارج للمستورد تضاعفت قيمتها عدة مرت وبالتالي حدث عجز بما قيمته مليار جنيه، وهي الزيادة نتيجة التعويم لمرتين.

أسطورة ديليسبس.. اندلاع حريق بـ"فيلا فيرناند" الأثرية ببورسعيد (صور)

سيطر رجال الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على حريق اندلع داخل فيلا "فيرناند" الأثرية بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

شولتس: ألمانيا لن تعترف بالاستفتاءات الروسية الوهمية

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن المستشار أولاف شولتس أكد أن بلاده لن تعترف أبدًا بنتائج الاستفتاءات الوهمية في مناطق لوهانسك ودونيتسك وتشيرسون وزابوريزهيا.

تنسيق الجامعات.. بيان مهم من التعليم العالي بشأن الشهادات المعادلة والدبلومات

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

"لدينا معلومات".. واشنطن: لن نتكهن بشأن سبب تسريب "نورد ستريم"

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تتكهن بشأن سبب التسريبات في خطوط أنابيب نورد ستريم.

الأرصاد: إعصار إيان يضرب فلوريدا بقوة تدميرية هائلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن إعصار إيان يضرب فلوريدا ؛ ويصاحبه قوة تدميرية هائلة نتيجة الرياح العاتية والأمطار الطوفانية الناجمة عنه.

قائد عمليات بغداد: فتح أغلب الطرق والجسور بعد انسحاب المتظاهرين

أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت بفتح أغلب الطرق والجسور التي أغلقت في العاصمة العراقية بغداد،"عدا جسري الجمهورية والسنك ومداخل المنطقة الخضراء".

"بلومبرج": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على روسيا قريبًا

قال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأعضاء مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة تعتزم وحلفاؤها فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في الوقت الذي اعتبر فيه النواب أن العقوبات المفروضة حتى الآن لم تفلح في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.