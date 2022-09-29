اليوم.. الجيزة تنظم معرضا للمستلزمات المدرسية ومنتجات الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنظم محافظة الجيزة، اليوم الخميس، معرضا للأدوات المدرسية ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق مع جمعية زوجات ضباط الشرطة بنادى النيل لضباط الشرطة، والذى يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة 29 و30 سبتمبر، ومتاح للمواطنين من خارج النادي.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 30 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، ويأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال المحافظ، إن المعرض لن يكون مقتصراً على أعضاء النادى، بل سيكون مفتوحا أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد راشد، أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.