"خبير تربوي" يكشف إيجابيات عودة نظام التحسين بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، على تصريح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لعودة نظام التحسين لمجلس الوزراء والذي بدوره يرفعه لمجلس النواب لتعديل القانون".

وقال "شوقي"، في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة تسعى منذ تولي الدكتور رضا حجازي، وزارة التربية والتعليم، إلى معالجة الأمور التي تثير القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم بشكل تربوي سليم.

وشدد الخبير التربوي، أنه من هذه القرارات التي تعالج إحدى القضايا المثيرة للقلق هي إشكالية إتاحة فرصة واحدة فقط للطالب لدخول امتحانات الثانوية العامة، والتي يترتب عليها مستقبل الطالب التعليمي والمهني، مما يساهم في زيادة القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور خوفًا من عدم توفيق الطالب في الحصول على الدرجات المناسبة أو المجموع الملائم الذي يؤهله لدخول الكلية التي يحلم بالالتحاق بها.

وأكد الخبير التربوي، أن من هنا كان التفكير في إتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات، وهذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية تشمل:

1- تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالب وأسرته جراء دخوله الامتحان مرة واحدة فقط وما يترتب عليه من تحديد مستقبل الطالب سواء التعليمي أو الوظيفي فيما بعد.

2- سيتيح للطالب الذي يتعرض لظروف طارئة أثناء الامتحانات (مثل المرض أو غيره) وتؤثر بشكل سلبي علي درجاته في المواد المختلفة – رغم استذكاره بشكل جيد طوال العام- فرصة أخرى لتحسين مجموعة.

3- سيتمكن الطالب من التحسين في المواد التي يرى أنه يمكن تعديل درجته فيها إلى درجات أفضل (في ضوء تعرفه على نتائجه في المواد المختلفة في الفرصة الأولى)، بينما في نظام الامتحانات الحالي لا تتاح مثل تلك الفرصة للطالب، حيث لا تتاح له فرص التحسين في أي مادة حصل فيها علي درجات منخفضة.

4- سيقلل من الضغوط التي يتعرض لها الطالب وأسرته والمتصلة بضرورة أخذ دروس خصوصية في ضوء إمكانية دخوله الامتحان أكثر من مرة.

5- سيقلل ما يُسمى بفوبيا الامتحانات لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

6- سيقلل من ضغوط تقديم الالتماسات عقب إعلان النتائج حيث سيفضل الكثير من الطلاب تحسين درجاتهم من تقديم الالتماسات.

واختتم الخبير التربوي، قائلا: "في كل الأحوال يجب مراعاة عدم تساوي فرص الحصول على نفس المجموع بين الطالب الذي دخل الامتحانات مرة واحدة فقط، وبين الطالب الذي دخل الامتحان في نفس المادة أكثر من مرة، كما يجب تقديم مزايا نسبية في فرص الالتحاق بالكليات والأقسام المختلفة للطالب الذي حصل على درجاته من دخول الامتحانات مرة واحدة فقط مقارنة بالطالب الذي دخل نظام التحسين".