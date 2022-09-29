انت الان تتابع خبر طائرات عراقية تنقل "الشباك الجديد" لضريح السيدة زينب (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت العتبة العباسية، عن نقل "الشباك الجديد" لضريح السيدة زينب (ع) الى سوريا عبر طائرات عسكرية.

وقالت العتبة في بيان، إن "طائرات (C130) و(3) طائرات نوع (F16) للحماية شاركوا في عملية نقل الشباك الجديد لضريح السيدة زينب (عليها السلام) من مطار النجف الدولي الى مطار دمشق الدولي".

وكانت العتبة اعلنت في وقت سابق، أن طائرات القوة الجوية العراقية تستعد لنقل الُشباك الجديد لمرقد السيدة زينب من العراق إلى سوريا.

وأدناه صور النقل: