شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمة بمستلزمات طبية لمركز ولقاءات مع المواطنين ومنافذ بيع لحوم مخفضة وندوات تثقيفية.. فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفى محافظة القاهرة

أجرت أمانة الحزب بالمحافظة، مراسم القرعة للمرحلة الثانية "دوري المحافظة" لدوري مستقبل وطن في نسختة الرابعة لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء تصفيات المرحلة الأولى من دورى الأقسام فى المحافظة.

وفي محافظة الجيزة

بحثت أمانة قسم الوراق، تطوير الخدمات المُقدمة من مستشفى الوراق العام لخدمة الأهالي مع العمل على توفير كافة احتياجات المستشفى بالجهود الذاتية لأعضاء الحزب.

كما أطلقت أمانة قسم العمرانية، مبادرة "اعرف فصيلتك" والتي تستهدف تعريف المواطنين بفصيلة الدم الخاصة بهم وربطها بقاعدة بيانات وزارة الصحة.

كما احتفلت أمانة قسم الطالبية، بذكرى مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد بتنظيم رحلة سياحية ترفيهية لأعضاء الحزب والأهالي إلى الأهرامات

كما أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية رقم 329، بقرية الكداية، في تخصصات الرمز والباطنة وكذلك التحاليل الطبية.

كما استضافت أمانة مركز العياط، فاعليات النسخة 87 من سلسلة معارض الأسرة المصرية الذي تنظمه أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة وسط إقبال كبير من الأهالي على المعروضات وتحديدًا مستلزمات المدارس التي سجلت تخفيضات بنسب كبيرة.

وفي محافظة السويس،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات التصفيات النهائية لقسم الجناين وحقق فريق النصر للبترول المركز الأول بعد فوزه على فريق أولاد عرفه بهدف دون رد وبهذه النتيجة يحتل أولاد عرفه على المركز الثاني ويحصل فريق شباب شندوره على المركز الثالث بعد فوزه على فريق البطراوى بثلاثية نظيفة

وفى قسم فيصل.

وفي محافظة قنا

أختتمت أمانة مركز أبو تشت، منافسات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، بتتويج فريق "عزبة البوصة" باللقب بعد تغلبه على فريق "سيد البلد" بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي محافظة القليوبية

أقامت أمانة مركز شبين القناطر، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية وكافة الأدوات، بأسعار مخفضة بنسبة 30% بالزهويين.

كما أقامت أمانة مركز قليوب، معرضا لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم، وذلك منعا للغلاء، بقرية صنافير

كما نظمت أمانة مركز قليوب، قافلة طبية مجانية شاملة عددا من التخصصات الطبية في قرية قلما، وتم الكشف الطبي على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا وصرف الأدوية بالمجان.

كما نظمت أمانة المرأة بمدينة كفر شكر، قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الصفيين شاملة تخصصات، عظام وجلدية، وباطنة وتحليل طبية وأسنان ونساء وأطفال، للكشف على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وأيضاً تم عمل ندوة توعوية عن تنظيم الأسره داخل الوحدة الصحية.

وفي محافظة بورسعيد

إنتهى قسم بورفؤاد ثاني بحزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، من فعاليات الأدوار التمهيدية ودور الأربعة من مسابقة دوري مستقبل وطن فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – أنت بطل” والتي شارك فيها 8 فرق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى الأقسام بمحافظة بورسعيد، وشهدت فعاليات الأدوار التمهيدية حضور للقيادات الحزبية، وكذلك حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة في الملعب بين اللاعبين، وذلك بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب ببورفؤاد ثاني، وأمناء الوحدات والمساعدين.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة صحية، في قرية مرزوق، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية ببلاط وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 140 حالة مرضية من أبناء المركز ، بالوحدة الصحية بقري بمرزوق.

كما تواصل أمانة مدينة الخارجة، منافسات دوري حزب مستقبل وطن بنسختة الرابعة، حيث أقيم أمس الثلاثاء، 4 مباريات قوية، كانت المباراة الأولى بين فريقى الخارجة بلد وقرية صنعاء وفاز بها فريق الخارجة بلد ب 4 أهداف مقابل هدف لصنعاء، كما أقيمت المباراة الثانية بين فريقى السبط والحرية وانتهت بفوز فريق السبط بضربات الترجيح ب ٣ أهداف مقابل هدفين للحرية، اما المباراة الثالثة فأقيمت بين فريقى النجوم والبري وانتهت بفوز فريق البري بهدفين مقابل لا شئ، واختتمت المباريات بالمباراة الرابعة بين فريقى البساتين والتحدي وفاز فريق البساتين ب ٣ أهداف مقابل لا شئ، وبذلك صعد لدور الأربعة كل من فريق الخارجة بلد والسبط والبري والبساتين.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية الجزائر بمركز الخارجة، في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والجلدية وطب تنظم الأسرة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالخارجة، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 192 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الآثار النفسية والصحية لختان الإناث"، بمركز شباب الفتح، وتناولت مشكلة ختان الإناث مع شرح للآثار الصحية والنفسية.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة بندر شبين الكوم، معرضا كبيرا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، في نسخته الثانية بأسعار مخفضة، في قرية موفي مون بشبين الكوم، لبيع السلع المصرية من ملابس وأحذية وادوات كهربائية وسجاد وأدوات مكتبية وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة ضمن مبادرة معا ضد الغلاء، ولاقى المعرض الإقبال الشديد من المواطنين على السلع الموجودة داخل المعرض ولاقى المعرض الترحيب بجهود الحزب في تنظيم المعرض.

وفي محافظة المنيا

اختتمت أمانة بندر ملوي، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى بندر ملوي بمشاركة فريقي رواد المستقبل وفريق السريع وسط حضور جماهيري كبير، وشهد حفل نهائي الدوري الذي أقيم على ملعب مركز شباب ناصر ملوى، وبدأت فعاليات حفل الختام بعزف السلام الجمهوري، والقرآن الكريم، ثم حفل غنائي، واستعراضات من قبل فرقة الفنون الشعبية بملوي واعقبه المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق رواد المستقبل على فريق السريع، ليتوج فريق رواد المستقبل بطلًا لدوري مستقبل وطن ببندر ملوى .

وفي نهاية الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتم تسليم كأس المركز الأول والميداليات لفريق رواد المستقبل، وتكريم فريق السريع صاحب المركز الثانى، وتكريم فريق الأمل الحاصل على المركز الثالث، كما تم تكريم هداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأحسن لاعب، بالإضافة الي تكريم الحكام.

كما اختتمت أمانة مركز أبو قرقاص، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز أبو قرقاص بمشاركة فريقي منهري، وبني عبيد وسط حضور جماهيري كبير، وشهد حفل نهائي الدوري الذي أقيم على ملعب الشبان المسلمين، حضور امين المحافظة، وأمين التنظيم، واعضاء الهيئة البرلمانية عن مجلسي النواب والشيوخ، وبعض أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمين المركز ، واعضاء هيئة المكتب بالمركز ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز، وعدد من الشخصيات العامة، وبدأت فعاليات حفل الختام بعزف السلام الجمهوري، والقرآن الكريم، ثم تكريم 13 حالة من ذوي الهمم تحت عنوان قادرون باختلاف، واعقبه المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق منهري على فريق بني عبيد بضربات الترجيح، ليتوج فريق منهري بطلًا لدوري مستقبل وطن بأبو قرقاص.

وفى محافظة الأقصر

نظمت أمانة المرأة بمركز القرنة، ندوة ثقافية اجتماعية حملت عنوان “نفور الأبناء من الآباء“، لتوعية السيدات بأهمية تنظيم العلاقات الأسرية والحفاظ عليها وصونها وحمايتها من الهدم من خلال التمسك بالقيم والثوابت في مجتمعنا، وحضرها اكثر من 150 سيدة وفتاة، وشرحت خلال الندوة أسباب نفور الأبناء من الآباء ومنها التمييز والسخرية والاستهزاء والصدمة والقسوة وفساد الاخلاق وعدم تقديم الدعم الكافي وما يتنج عن تلك الأسباب وغيرها من عصيان وعدم طاعة وعناد واتباع أسلوب عدائي.

وفي محافظة البحر الأحمر

اختتمت أمانة مدينة سفاجا، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، حيث أعلنت فوز فريق "عمر بن الخطاب"، الذى حسم لقب بطل مدينة سفاجا وتأهله بذلك للمنافسة على لقب بطل المحافظة.

وفي محافظة الغربية

أقامت أمانة مدينة المحلة الكبرى، معرضا لبيع السلع المعمرة والمواد الغذائية واللحوم، بأسعار مخفضة، والمقام بسور أرض المحلج بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وشهد منفذ بيع اللحوم المخفض، إقبال كبير من الأهالي، وذلك لتقديمه أسعار خارج المنافسه بأسعار تبدأ من كيلو لحمه بقرى وجاموسى بسعر 80 و100 جنيه وضانى بسعر 130 جنيه.

كما عقدت أمانة القبائل العربية بالمحافظة، ندوة عن التصدي للشائعات التي تواجه الدولة المصرية وأنواعها وخطورتها ومدي تأثيرها علي الدولة.

كما كرمت أمانة قسم أول طنطا، المتميزين خلال التنظيم والمشاركة ولاعبى الفرق الرياضية بدورى حزب مستقبل وطن لكرة القدم للموسم الرابع والتى أقيمت خلال الفترة من 12 سبتمبر حتى 18 سبتمبر، حيث تم تكريم المنظمين والقائمين على تنظيم الدورى، ولفيف من الامناء المساعد وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الوحدات الحزبية بأول طنطا.

وفي محافظة الفيوم

وزعت أمانة مركز إبشواى، عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي المستحقين من أهالينا ببندر إبشواى بمشاركة أعضاء هيئة المكتب بالمركز وعدد من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

كما نظمت أمانات مراكز سنورس وطامية، حفل ختام بطولة دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، وسط أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري، وفي ختام الدوري بالمركزين تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز التقديرية.

وفي محافظة دمياط

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية بكل مايخص السكر أثناء الدراسة ودور المدرسة ودور الأسرة للمتابعة أثناء الدراسة والأنشطة الرياضية، وبدأت فاعليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات الترحيب بالحضور، وتطرقت الندوة للحديث عن النظام الغذائي السليم لطفل سكري.

كما تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة من حفظة القرآن الكريم، اليوم الأربعاء، وكذلك تكريم الائمة العشرة المحفظين، بقاعة بالم لاند، فى تمام الساعة السابعة مساء.

كما نظمت أمانة قسم ثاني بندر دمياط، حفل نهائي بطولة دوري مستقبل وطن في نسختها الرابعة، وبدأ النهائي بعزف السلام الوطني واعقبه التقاط الصور التذكارية بين الفريقين وقيادات الحزب.

وفي محافظة الدقهلية

تواصل أمانات مراكز نبروه، والستاموني، ودكرنس، وتمي الأمديد، والمنصورة، وميت غمر، ومنية النصر، والمنزلة، وأجا"، فعاليات تصفيات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانتي المرأة والصحة، في بندر بني سويف، ندوة عن الأكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، وأخرى عن تشجيع الولادة الطبيعية والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية بدون داعي طبي، بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، كما جرى عقد قافلة طبية استهدفت الفحص الطبي لأكثر من 220 سيدة في إطار الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، وعُقدت الندوة والقافلة الطبية بمشاركة نخبة من أطباء النساء والتوليد والأورام، وذلك بمركز شباب العبور.

وفي محافظة البحيرة

أقامت أمانتي مركز وبندر دمنهور، إحتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة في جميع المراحل التعليمية، وذلك بحضور، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات الحزبية، والتنفيذية بالمحافظة، وبدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات للمشاركين في الاحتفالية، وفي ختام الحفل تكريم الطلاب والطالبات أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة.

وفي محافظة أسوان

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية، غدا الخميس، تحت عنوان "اعرف حقك..المستهلك الذكى"، للتعريف بالقانون رقم "181 لسنة 2018 لحماية المستهلك"، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، بالمقر الرئيسى لأمانة المحافظة ميدان المحطة بمدينة أسوان.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانتي أول وثاني بمدينة أسيوط، اللقاء الشعبي للإستماع إلى شكاوى وطلبات الجماهير، تحت شعار "إحنا معاك" بمنطقتي غرب وشرق مدينة أسيوط، وبحضور وكيل وزارة التموين، ورئيس حي شرق، ورئيس حي غرب مدينة أسيوط، وعدداً من التنفيذيين والمسئولين بالأجهزة المحلية لمحافظة أسيوط، وذلك لمناقشة مشكلات المحافظة وسرعة حلها والعمل على إنهاء وتذليل العقبات والإستماع لمطالب الجماهير.

كما نظمت أمانة مدينة صدفا، ندوة تثقيفية عن الجهود الذاتية لمواجهة التغيرات المناخية، في مقر قاعة الإجتماعات بمجلس مدينة صدفا،

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة تثقيفية عن كيفية التعامل مع الصم والبكم.

كما نظمت أمانة قسم كرموز، ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم على مستوى القسم، والتي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق، بهدف تنمية الروح الرياضية، وفاز بالبطولة فريق شباب سدرة وتأهل إلى التصفيات النهائية بالمحافظة.

كما أهدت أمانة قسم الرمل ثان، بعض المستلزمات الطبية لمركز دنا لطب الاسرة، وذلك كجزء من الدور المجتمعي للحزب.

وفي محافظة سوهاج

اختتمت أمانة حي شرق، تصفيات نهائى دورى مستقبل وطن، لكرة القدم في نسخته الرابعة، وسط مشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلس النواب.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة، في تقليد مختلف وجو عائلي خالص قضاة الأهالي والأبناء وسط اجواء من البهجة والفرحة، في كلية التربية بجامعة مطروح، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من وأولياء أمور الطلاب.

وفي محافظة الإسماعيلية

وزعت أمانة مركز التل الكبير، عددا كبيرا من الهدايا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي على مدارس المركز للطلبة الغير قادرين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.