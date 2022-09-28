شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية من يورجن كلوب للاعبيه قبل مواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث يورجن كلوب خلال مران الفريق الأخير عن أهمية مواجهة برايتون القادمة، فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشار المدرب الألماني أن هذه هي الفرصة الأخيرة للفريق واللاعبين لتدارك الأمور، خاصة فى ظل البداية السيئة التي قدمها ليفربول هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن قبل مواجهة برايتون القادمة، الشئ الذي لم تعتاد عليه جماهير "الريدز " من الفريق فى الآونة الأخيرة، بعدما حقق الفريق الفوز فى مواجهتين فقط خلال 6 لقاءات خاضها الفريق، مع الوضع فى الإعتبار أن الفريق يمتلك مباراتين مؤجلتين ضمن جعبته.



تسيربي يأمل فى تحقيق إنطلاقة مميزة

وعلى الجانب الآخر يأمل روبرتو دي تسيربي المدرب الجديد لبرايتون الإنجليزي، فى تحقيق إنطلاقة جيدة للفريق، ومواصلة النتائج الرائعة التي قدمها المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، والذي أنتقل إلى تدريب "البلوز" فى الأسابيع القليلة الماضية.

ويقدم برايتون أحد المواسم الإستثنائية، مما يعني أن المواجهة لن تكون ساهلة على الإطلاق أمام صلاح ورفاقه، لا سيما أن الفريق يحتل المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الفوز فى 4 لقاءات والتعرض لهزيمة واحدة خلال 6 مواجهات خاضها الفريق.



موعد مباراة ليفربول وبرايتون القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرايتون يوم السبت القادم، فى تمام الساعة 4 مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة فى ملعب الأنفيلد معقل فريق "الريدز".