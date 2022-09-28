شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يدين الضغط الأمريكي غير مسبوق على البنوك التركية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقد الكرملين الأربعاء، واشنطن لممارستها ضغوطا على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام المدفوعات الروسي ”مير“ ما من شأنه أن يُضعف التجارة المزدهرة بين البلدين فيما يستمر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”واضح أن البنوك والمشغلين الاقتصاديين يتعرضون لأقوى ضغوط ممكنة من الولايات المتحدة، ومهددون بعقوبات ثانوية على النظام المصرفي“.

وأضاف: ”هذا القرار، بالطبع، اتخذ تحت هذا الضغط غير المسبوق“.

وقبل نحو 10 أيام، قال بنكا ”دنيز“ و“إيش“ التركيان إنهما علقا استخدام نظام المدفوعات الروسي ”مير“ في أعقاب حملة أمريكية على المتهمين بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات التي فرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه التحركات بعد أن وسعت واشنطن نطاق عقوباتها لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة ”مير“ التي أقبل عليها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام.

ويعكس تعليق اثنين من البنوك التركية الخمسة التي كانت تستخدم نظام ”مير“ جهودهما لتجنب التأثر بالمعركة المالية بين الغرب وروسيا، حيث تتخذ الحكومة التركية موقفا دبلوماسيا متوازنا.

وقال بنك إيش، الذي هبطت أسهمه عشرة بالمئة في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، إنه ”أوقف استخدام نظام مدفوعات مير ويجري تقييما للعقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية“.

كما قال إنه ”حريص على الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والدولية ومبادئ الأعمال التجارية“.

وردا على طلب للتعليق، قال بنك ”دنيز“: ”نحن غير قادرين حاليا على تقديم الخدمة“ في إشارة إلى مير.

وكان البنك قد قال في وقت سابق إنه ”يعمل وفقا للوائح العقوبات الدولية“.

علاقات وثيقة بين موسكو وانقرة رغم رفض الحرب على أوكرانيا

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الغربية على روسيا من حيث المبدأ، وتربطها علاقات وثيقة بكل من موسكو وكييف جارتيها في البحر الأسود.

كما أدانت تركيا الغزو الروسي وأرسلت طائرات مُسيرة مسلحة إلى أوكرانيا في إطار توازنها الدبلوماسي.

ومع ذلك، يقول دبلوماسيون إن الدول الغربية تشعر بقلق متزايد إزاء‭ ‬تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، خاصة بعد عدة اجتماعات بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، بما في ذلك الاجتماعات الأخيرة في أوزبكستان.

وفي الشهر الماضي، أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية خطابا إلى الشركات التركية الكبرى تحذرها من إمكانية التعرض لعقوبات إذا واصلت العلاقات التجارية مع الروس الخاضعين للعقوبات.