عاشرة طائرات الجسر السعودي تحمل 30 طن أغذية لباكستان

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وجرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.وبلغ إجمالي حمولة الطائرات العشر المسيرة ضمن الجسر الجوي السعودي لجمهورية باكستان 420 طنا، استفاد منها 52.705 متضررين، تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
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