شكرا لقرائتكم خبر عاشرة طائرات الجسر السعودي تحمل 30 طن أغذية لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس الطائرة الإغاثية العاشرة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 30 طنا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4,212 فردا، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار في باكستان، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وجرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وبلغ إجمالي حمولة الطائرات العشر المسيرة ضمن الجسر الجوي السعودي لجمهورية باكستان 420 طنا، استفاد منها 52.705 متضررين، تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.