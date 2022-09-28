الحوثي يراوغ ويتهرب من تمديد الهدنة الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية مراوغاتها، وتهربت من تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

وأكد ما يسمى بالمتحدث الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ ، «أكدنا على موقفنا بفتح مطار صنعاء، وموانئ الحديدة دون عوائق، وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين»، دون أن يذكر أن الميليشيات الموالية لإيران كانت وراء تعطيل البنود الثلاث.

وكثفت الأمم المتحدة من تحركاتها بشأن التمديد الإنساني في اليمن لفترات زمنية أطول، وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية التمديد للهدنة الإنسانية بشكل دائم، بما يتيح الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وحث الأطراف على اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني، وبحسب البيان، فقد التقى المبعوث الأممي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في مدينة الرياض لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة. وأطلع غروندبرغ الرئيس العليمي على آخر التطورات، وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص خلال زيارته للرياض بكبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة.

إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكاب خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق وجبهات محافظة تعز. وأعلن الجيش رصد قواته 4440 خرقا للهدنة ارتكبتها الميليشيات خلال 178 يوما واستشهد على إثرها 34 جنديا فيما جرح 150 آخرون من أبطال الجيش الوطني.

وأشار المركز الإعلامي لمحور تعز إلى سقوط11 شهيدا من المدنيين وجرح 56 آخرين جراء إصابتهم برصاص قاصة ميليشيات الحوثي والقصف المدفعي على القرى والأحياء السكنية في تعز. وأفاد أن بقية الخروقات تنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة وتحليق الطائرات المسيرة واستحداث التحصينات والخنادق.

مشاهدات يمنية:

• حملة إتاوات مالية تحت ذريعة الاحتفال بالمولد النبوي.

• ميليشيات الحوثي تعتقل مواطنا مع طفلته في حاجز تفتيش أمني تابع لها في أحد مداخل تعز.

• انهيار متواصل للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى.