شكرا لقرائتكم خبر صمت يسبق عاصفة انتخابات مجلس الأمة الكويتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت الكويت أمس مرحلة «الصمت الانتخابي»، تمهيدا لبدء انتخابات مجلس الأمة لأعضاء الفصل التشريعي السابع عشر المقررة بداية من الغد.

وبحسب مجلس الأمة الكويتي، فإن يوم الصمت الانتخابي يهدف إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية، فيما يقتصر دور وسائل الإعلام على نشر رسائل تثقيفية للناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات عموما وليس لمصلحة مرشح معين.

وكان وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام لافي السبيعي أعلن أن يوم «الصمت الانتخابي» يصادف يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 سبتمبر الجاري.

وقال السبيعي «إنه يحظر خلال الصمت الانتخابي عرض أي إحصائيات واستطلاعات الرأي للمراكز المرخصة وذلك حفاظا على عدم الإخلال بالعملية الانتخابية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».

ووفقا للمادة السابعة من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي والذي يعرف باسم الصمت الانتخابي فإنه يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.

وتشهد الكويت في العادة انتخابات عاصفة في مجلس الأمة، حيث يتنافس المرشحون من تيارات مختلفة على حجز أماكنهم في المجلس الذي يعد من أعرق المجالس التشريعية في منطقة الخليج والعالم العربي.