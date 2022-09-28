صورة تورط دبلوماسيا عراقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت صورة واحدة تسربت من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إشعال غضب العديد من العراقيين.

وتداول ناشطون عراقيون خلال الساعات الماضية صورة تظهر أحد الدبلوماسيين العراقيين «منكبا» على مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم، فيما كانت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحالية، تتواصل على قدم وساق.

وأظهرت اللقطة شاشة «لابتوب» أمام الدبلوماسي الذي لم تعرف هويته، وقد بدا واضحا أنه يشاهد مباراة لكرة القدم، بدل «متابعة واجباته»!

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها تتابع موضوع الصورة التي تم تداولها للموظف الدبلوماسي، الذي انشغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعية العامة.