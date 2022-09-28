شكرا لقرائتكم خبر إضراب جديد للعمال في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضرب عن العمل 1900 عضو في نقابة «يونايت» من العاملين في ميناء فيليكسستو مساء أمس الأول، بعد إضراب مماثل الشهر الماضي بسبب خلاف بشأن الأجور.وتطالب النقابة بزيادة الرواتب 10%، لكن الميناء ذكر أنه «يجري عملية تطبيق زيادة عادلة للغاية في الأجور بنسبة 7 % بالإضافة إلى 500 جنية إسترليني (539 دولارا)».
ووصفت نقابة «يونايت» الزيادة بنسبة 7 % بأنها خفض في الراتب وفقا للقيمة الحقيقية بسبب معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر إضراب جديد للعمال في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.