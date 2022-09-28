شكرا لقرائتكم خبر إضراب جديد للعمال في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ العمال إضرابا ثانيا يمتد ثمانية أيام في أكبر ميناء حاويات في المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».

وأضرب عن العمل 1900 عضو في نقابة «يونايت» من العاملين في ميناء فيليكسستو مساء أمس الأول، بعد إضراب مماثل الشهر الماضي بسبب خلاف بشأن الأجور.

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب 10%، لكن الميناء ذكر أنه «يجري عملية تطبيق زيادة عادلة للغاية في الأجور بنسبة 7 % بالإضافة إلى 500 جنية إسترليني (539 دولارا)».

ووصفت نقابة «يونايت» الزيادة بنسبة 7 % بأنها خفض في الراتب وفقا للقيمة الحقيقية بسبب معدل التضخم الآخذ في الارتفاع.