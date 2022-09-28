زيلينسكي: روسيا ستدمر الأمم المتحدة

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وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، «إن ممثلي موسكو لم يستخدموا أسلحة في مجلس الأمن».وأضاف «لكن بالتأكيد لن يفاجأ أحد إذا تحول دور مجلس الأمن الدولي إلى منطقة عنف من جانب ممثلي روسيا».
وذكر الرئيس الأوكراني أنها مسألة وقت قبل أن تدمر موسكو ما وصفها بآخر مؤسسة دولية تعمل.
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