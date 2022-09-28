شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكي: هدف الحوار الوطنى الانتقال إلى جمهورية جديدة تتسع للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وعضو مجلس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسير بشكل مبشر للغاية، ومجلس الأمناء قطع أشواطًا هامًا جدًا في مسار الجوار، من حيث الانتهاء من الجلسات التحضرية الخاصة بوضع اللائحة، أو مدونة السلوك، أو اختيار المقررين العموم، أو اختيار اللجان الاقتصادية والاجتماعي.

وأضاف "الكشكي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك حالة إقبال بشغف على مجريات الحوار، والانتظار للجلسات الرئيسية للحوار الوطني من قبل جميع الأحزاب والشخصيات السياسية، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء الحوار الوطني تتفق مع عمق وقيمة الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية مرت بالكثير من المتغيرات عبر التاريخ، ورغم ذلك ظلت القاهرة ثابتة ومتماسكة ومحافظة على الهوية، مضيفًا أن السنوات الطويلة الماضية تؤكد بان مصر أمام مبادرة شأنها شأن المبادرات التاريخية للدولة المصرية، وستحقق نجاحًا كبيرًا، لأن مثل هذه المبادرات تهدف لتحقيق التكامل.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى الانتقال لجمهورية جديدة تتسع للجميع، والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية، معقبًا: "نحن أمام مبادرة لصناعة حالة وطنية كبرى تفتح المجال للجميع للمشاركة والتأكيد على ثبات هذه الدولة".