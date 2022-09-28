شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب أبناء مصر: عبدالناصر خلص مصر من الاستعمار وأسس الوحدة القومية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن من أهم إنجازات جمال عبد الناصر كانت تأسيس حركة الضباط الأحرار؛ والتي كان الهدف من تأسيسها الإطاحة بحكم الملك فاروق والهيمنة البريطانية، حيث قام جمال عبد الناصر ومن معه من جماعة الضباط بثورة يوليو 1952م وان من أهم إنجازات جمال عبد الناصر أيضًا أنّه قام بتعديل الدستور المصري عام 1956م حيث تم إعلان مصر جمهورية يحكمها حزب واحد.

وأوضح بركات أن من أهم إنجازاته وهي تكفيه أنه بعد فوزه في انتخابات الرئاسة قام جمال عبد الناصر بتأمين قناة السويس وقام جمال عبد الناصر أيضًا ببناء السدّ العالي وهما من اهم شرايين الحياة في مصر

وألمح بركات أن من مميزات حكم جمال عبدالناصر أيضا أنه أقام الإصلاح السياسي الذي كان مهمًا جدًا حيث حارب الفساد وأعطى المرأة حقّ التصويت إلى جانب الإصلاح الاجتماعي الذي ركز فيه على حقوق النساء فضلا عن إقامته الوحدة مع سوريا وسمّاها الجمهورية العربية المتحدة وأسس الاتحاد الفدرالي مع اليمن

وأوضح بركات أن الرئيس عبدالناصر نهض بالزراعة والصناعة وحقق العدالة الاجتماعية.