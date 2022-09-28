شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يزور تنسيقية شباب الأحزاب ويستعرض جهود وخطط الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاستعراض جهود الوزارة خلال الفترة الماضية وخطتها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة على المستوى المحلي.

وأعرب الوزير، خلال لقائه نواب وأعضاء التنسيقية، اليوم، عن بالغ سعادته لاستضافته وعدد من قيادات الوزارة بمقر التنسيقية ولقائه بعدد من نوابها بالبرلمان وعدد من أعضائها، مثنيًا على تجربة التنسيقية وتواجدها الهام حاليا كصانع للكوادر السياسية الشبابية في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أنه تم خلال الفترة الماضية حركة شاملة للهيكل الإداري لعدد من المحافظات، معلنًا عن تغييرات تالية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ شرف توليه مسئولية الوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة مهتمة حاليا بدراسة مجموعة من القوانين التي تمس الشارع المصري والمواطنين، مؤكدًا أنه سيستكمل ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات، لافتا إلى أنه يعكف والعاملون بالوزارة علي سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا رفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفق معايير المواصفة الدولية "ISO"، ووفق المبادئ والإجراءات المعمول بها عالميا، وذلك بمركز سقارة للتدريب، ويشمل التدريب الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات، وبالفعل تم تنفيذ 155 دورة وورشة عمل استهدفت 6000 متدرب.

وخلال رده على استفسارات نواب وأعضاء التنسيقية، أكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة زراعة 6 ملايين شجرة كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية في المحافظات، مؤكدًا أن قانون المحال العامة سيعلن عنه قريبا.

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب: عمرو درويش، نادر مصطفي، احمد رمزي، ايمان الألفي، هيام الطباخ، رشا كليب، ومحمد طارق، كما شارك من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ: هيام فاروق، عمرو عزت، وأحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، إيمان طلعت، مؤمن سيد، أمين بدر، أحمد حسبو، محفوظ حامد، السيد رمزي، عادل منيب، محمد هندي.