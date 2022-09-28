أوامر بإخلاء 2.5 مليون شخص للهرب من إيان

اشتد الإعصار إيان بسرعة، حيث اقترب من اليابسة على طول الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، واكتسب رياحا قصوى بلغت 155 ميلا في الساعة «250 كيلومترا في الساعة»، وهو ما يعد من أخطر حالة من الفئة الخامسة.

وضربت الرياح والأمطار المدمرة الولاية، وقال خبراء الأرصاد إن منطقة فورت مايرز المكتظة بالسكان، قد تغمرها عاصفة تصل إلى 18 قدمًا «5.5 أمتار».

وصدرت أوامر إخلاء إلزامية لأكثر من 2.5 مليون شخص، ولكن بموجب القانون لا يمكن إجبار أحد على الفرار.

اكتسب القوة

وأكد صائدو الأعاصير من أن إيان اكتسب قوة على مياه خليج المكسيك الدافئة، بعد أن ضرب كوبا، مما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء في البلاد وترك الجزيرة بأكملها بدون كهرباء.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في وقت مبكر من يوم الأربعاء، «سيكون هذا يومًا سيئًا، مشددًا على أن الأشخاص الموجودين في طريق إيان على طول الساحل يجب أن يهرعوا إلى المأوى الأكثر أمانًا والبقاء هناك».

ويمكن أن يصل هطول الأمطار بالقرب من منطقة سقوط اليابسة إلى 18 بوصة «46 سم».