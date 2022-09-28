روسيا تستعد لضم أجزاء من أوكرانيا

تستعد روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا رسميًا، حيث أجرت المناطق المحتلة «استفتاء» دبره الكرملين - نددت به كييف والغرب باعتباره غير قانوني ومزورا - على العيش تحت حكم موسكو.

وتواصلت القوات المسلحة مع مسؤولي الانتخابات، لجمع الأصوات في غضون خمسة أيام من التصويت. وتم الاستهزاء بالنتائج على نطاق واسع، باعتبارها غير قابلة للتصديق، ووصفت بأنها استيلاء على الأرض من قبل القيادة الروسية المحاصرة بشكل متزايد، بعد الخسائر العسكرية المحرجة في أوكرانيا.

تصويت السكان

وزعمت الإدارات التي نصبتها موسكو في المناطق الأربع، في جنوب وشرق أوكرانيا أن السكان صوتوا للانضمام إلى روسيا.

ووفقًا لمسؤولي الانتخابات، الذين تم تنصيبهم في روسيا، فإن %93 من الأصوات المدلى بها في منطقة زابوريزهزهيا أيدت الضم، كما فعل %87 في منطقة خيرسون، و %98 في منطقة لوهانسك و %99 في دونيتسك.

فوهة البندقية

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: «إن إجبار الناس في هذه المناطق على ملء بعض الأوراق عند فوهة البندقية، هو جريمة روسية أخرى في سياق عدوانها على أوكرانيا»، مضيفة أن التصويت كان «عرضًا دعائيًا» و«لاغياً». ولا قيمة لها. وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الروس والتجارة بسبب «الاستفتاءات الزائفة». ووصفت أوراق الاقتراع بأنها «محاولة غير قانونية للاستيلاء على الأراضي وتغيير الحدود الدولية بالقوة».

وقال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن إن بطاقة الاقتراع «مزيفة» و«زعمت النتيجة بشكل غير معقول» أن السكان وافقوا على الحكم من موسكو. وذكر مسؤولون موالون لروسيا في مناطق دونيتسك وخيرسون، ولوهانسك وزابوريزهزيا بأوكرانيا، إنهم سيطلبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دمج مقاطعاتهم في روسيا.

ولم يتضح على الفور كيف ستتكشف العملية الإدارية.

الدول الغربية

ومع ذلك، رفضت الدول الغربية الاقتراع، ووصفته بأنه ذريعة لا معنى لها، قامت بها موسكو في محاولة لإضفاء الشرعية على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن ستقترح قراراً لمجلس الأمن يدين التصويت «الزائف»، وأضافت على تويتر أن القرار سيحث الدول الأعضاء على عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع أوكرانيا، ومطالبة روسيا بسحب قواتها من جارتها.

التطورات الأخرى:

برلين

قال المستشار أولاف شولتز، إن ألمانيا لن تعترف أبدًا بنتائج «الاستفتاءات الزائفة»

التي نظمتها روسيا في الأراضي المحتلة في أوكرانيا.

مدريد

أدانت إسبانيا استفتاءات الانفصال، التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تجريها في أوكرانيا، ورفضت الضم المتوقع للأراضي.

أنقرة، تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استفتاءات الفصل في أربع مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، تعقد الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

موسكو

أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو تنبيهًا أمنيًا آخر للأمريكيين في روسيا، محذرة إياهم بالمغادرة فورًا «بينما تظل خيارات السفر التجاري محدودة».

بلجراد، صربيا

قالت صربيا حليفة روسيا في البلقان، إنها لن تعترف بالضم المتوقع لأربع مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، حيث أجريت استفتاءات الفصل هذا الأسبوع. كييف، أوكرانيا

نشر رئيسا منطقتي لوهانسك وخيرسون المعينان من قبل موسكو، على تطبيق المراسلة Telegram طلباتهما للمناطق للانضمام إلى روسيا.