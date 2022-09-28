انت الان تتابع خبر المباشرة بفتح اغلب الطرق والجسور في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت، الأربعاء، المباشرة بفتح اغلب الطرق والجسور.

وقال بهجت في بيان، "نعلن المباشرة بفتح اغلب الطرق وساحة التحرير وكل الجسور التي اغلقت".

واستدرك قائد العمليات بالقول "عدا جسري الجمهورية والسنك ومداخل المنطقة الخضراء".

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جدد خلالها منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان كما انتخب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات.