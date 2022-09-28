انت الان تتابع خبر نائب بشأن جلسة اليوم: فتحت الطريق نحو تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، الأربعاء، عن وجود دعوات للتفاهم على خارطة طريق للوصل الى انتخابات مبكرة، معتبراً أن جلسة اليوم فتحت الطريق نحو تشكيل الحكومة.



وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "كانت هناك جهود كبيرة بذلت نحو الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الوزراء وامتنع التيار الصدري عن الحضور"، مشيراً الى أن "المقاطعة حصلت مع السيادة والكرد".

وأضاف أن "اجتماع المجلس اليوم ليس لتشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك دعوات مستمرة للحوار مع التيار الصدري للتفاهم على خارطة طريق للوصل الى انتخابات مبكرة".

ولفت الكاظمي الى أن "الحزبين الكرديين في حوار ولقاءات ومتابعة ولديهم لقاءات مع الإطار التنسيقي"، معتبراً أنه "حتى الآن لم يرد للإطار رفض من قبل التيار الصدري بشكل رسمي".

وتابع أن "جلسة اليوم فتحت الطريق نحو تشكيل الحكومة"، مشدداً بالقول "الناس تنتظر تشكيل الحكومة لاقرار الموازنة وإكمال المشاريع".

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جدد خلالها منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان كما انتخب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات.