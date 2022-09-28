4 فلسطينيين يسقطون برصاص إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط أربعة فلسطينيين بجروحهم، بينهم حالتان حرجتان أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أنه تم نقل أربعة إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم إصابتان بجروح حرجة في الصدر خلال اقتحام مخيم جنين.وقالت مصادر محلية «إن اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل سكني واستهدافه بصاروخ مضاد للدروع».
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