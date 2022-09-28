انت الان تتابع خبر عمليات بغداد توضح حقيقة فرض حظر تجوال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن فرض حظر للتجوال داخل العاصمة بغداد".

وأكدت، أنها "مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم من خلال فتح ممرات اكثر في نقاط التفتيش وحسب تطورات الوضع الأمني الراهن".

