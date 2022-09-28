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عمليات بغداد توضح حقيقة فرض حظر تجوال

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن فرض حظر للتجوال داخل العاصمة بغداد".

وأكدت، أنها "مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم من خلال فتح ممرات اكثر في نقاط التفتيش وحسب تطورات الوضع الأمني الراهن".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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