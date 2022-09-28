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حصيلة جديدة للمصابين بأحداث اليوم في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، إنه "نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً".

ودعت الخلية الجميع الى "الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد".

وشهدت بغداد، اليوم الأربعاء، محاولة متظاهرين عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء اثناء عقد مجلس النواب جلسة له، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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